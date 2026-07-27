Canciller expuso ejes principales de la candidatura de Valparaíso a ser sede de la Secretaría del Acuerdo BBNJ

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, expuso ante el cuerpo diplomático residente en Chile, los principales ejes de la candidatura de Valparaíso para ser sede de la Secretaría del Acuerdo BBNJ sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas situadas fuera de la Jurisdicción Nacional, más conocido como Tratado de Alta Mar.

“Ofrecemos a la comunidad internacional una secretaría instalada en un entorno institucional sólido, seguro, estable y plenamente conectado. Chile es un puente confiable entre diversas regiones y visiones del mundo. Nuestra propuesta responde a principios como la transparencia de la información, la participación inclusiva y la eficiencia en el uso de los recursos”, destacó.

La autoridad afirmó que “Chile cuenta con las capacidades, la experiencia y el compromiso necesario para que estas funciones se desarrollen desde nuestro país”.

Y agregó que cuenta “con el respaldo transversal de las fuerzas políticas en el parlamento; con el compromiso de las autoridades locales de Valparaíso que han abierto las puertas de la ciudad para proyectar su larga historia marítima; con universidades y centros de investigación de reconocida excelencia internacional en materia oceánica; y con una sociedad civil que ha manifestado públicamente su entusiasmo y apoyo por este proyecto”.

Tras la intervención del ministro, expuso el director de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Julio Cordano, quien profundizó en las distintas aristas de la candidatura.

La autoridad se refirió a los principales elementos del Acuerdo BBNJ, el camino hacia la COP1 y la estructura de la estrategia de Chile para ganar la candidatura.

El director de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos hizo énfasis en los tres pilares de la propuesta de Chile: Chile y su tradición oceánica y las contribuciones a la conservación del océano y al derecho internacional del mar; los estándares internacionales con garantías de inclusión y transparencia; y finalmente, que sea la primera sede de Naciones Unidas con membresía universal en América Latina.

(Imagen: Ministerio de Relaciones Exteriores)

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