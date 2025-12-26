Click acá para ir directamente al contenido
Cancelan la Alerta Temprana Preventiva por amenaza de incendios forestales para la región de Valparaíso

La medida adoptada por Senapred se mantuvo vigente desde el lunes 22 de diciembre de 2025.

Viernes 26 de diciembre de 2025 15:26
La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Temprana Preventiva por amenaza de incendios forestales para la región de Valparaíso.

La medida adoptada por el organismo se mantuvo vigente desde el lunes 22 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) respecto a la alerta, se indica del término de las variables de riesgo que dieron origen a su declaración.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred canceló la Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso, por amenaza de incendios forestales.

