Cancelan la Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso por amenaza de incendios forestales: se mantuvo vigente desde el 5 de febrero

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso por amenaza de incendios forestales.

La medida se mantuvo vigente desde el jueves 5 de febrero de este año.

Senapred indicó que la decisión se tomó tras el término de las variables de riesgo que dieron origen a su declaración, según análisis por parte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred canceló la Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso por amenaza de incendios forestales, que se mantuvo vigente desde el jueves 5 de febrero de 2026.

Esta alerta se había declarado en atención al análisis de Conaf, basado en los avisos meteorológicos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que informó "la existencia de condiciones y zonas con alta probabilidad de generación y propagación de incendios forestales".

PURANOTICIA