Cancelan la Alerta Roja para la provincia de Isla de Pascua tras control de incendio forestal que consumió 5 hectáreas

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Roja para la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre (Sinapred), el siniestro denominado "Elva Hey" se encuentra "controlado".

La emergencia ha consumido una superficie aproximada de 5 hectáreas y de momento, no se reportan afectaciones en personas ni daños en viviendas.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred canceló la Alerta Roja para la Provincia de Isla de Pascua por incendio forestal, que se mantuvo vigente desde este martes.

Trabajan para extinguir el fuego, bomberos de Isla de Pascua; 1 brigada y 1 técnico; 1 Brifar, maquinaria de empresa Pavimentos Chile, un aljibe municipal, 1 aljibe Ma’u Henua y personal de Carabineros.

PURANOTICIA