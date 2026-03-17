Cancelan la Alerta Amarilla tras controlar incendio forestal que consumió vasto sector de Rapa Nui

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), canceló Alerta Alerta Amarilla para la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal.

La información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), indica que el siniestro denominado "31 D" fue controlado.

La emergencia que se declaró este lunes consumió una superficie aproximada de 30 hectáreas en Rapa Nui.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred canceló Alerta Alerta Amarilla para la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal.

Trabajaron para el control del incendio forestal: Bomberos de Isla de Pascua; 1 brigada de Conaf, 1 BRIFAR, 2 camiones aljibe, equipo Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), encargado GRD municipal, DPP Isla de Pascua y carabineros.

Cabe señalar que durante la noche del lunes se había declarado Alerta Roja para la provincia de Isla de Pascua por el siniestro forestal.

(Imagen referencial: Municipalidad de Rapa Nui)

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