Cancelan Alerta Roja por incendio forestal que consumió 320 hectáreas en Santo Domingo: modifican a Alerta Temprana Preventiva

A pesar de que el incendio forestal en el sector Bucalemito, en Santo Domingo, se mantiene activo y en combate por los organismos de emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, decidió cancelar la Alerta Roja en la comuna.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), 320 hectáreas ha consumido la emergencia iniciada a eso del mediodía del martes 16 de diciembre en un sector rural de la provincia de San Antonio.

No obstante, el incendio forestal se encuentra con actividad baja en algunos sectores, además se realizó la construcción de líneas en sectores cercanos a viviendas. Y es que según dieron a conocer desde Senapred, el trabajo de los organismos durante la jornada de este miércoles fue efectivo y se cumplieron las planificaciones realizadas.

En relación a lo anterior, Senapred determinó "el término o disminución de las condiciones que dieron origen a la declaración de la Alerta Roja", agregando que el incendio forestal se mantiene activo con una superficie de 320 hectáreas por confirmar.

De todas maneras, el organismo encargado de las emergencias en el país procedió a declarar Alerta Temprana Preventiva para la comuna de Santo Domingo por incendio forestal, vigente hasta que las condiciones del siniestro así lo ameriten.

"La declaración de dicha alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia", indicó Senapred.

Trabajaron este miércoles en la emergencia Bomberos de Santo Domingo, Cartagena, San Antonio, Algarrobo, El Tabo, El Quisco; 11 brigadas, 15 técnicos de Conaf, 8 aeronaves, 2 PC Code-Conaf, 2 Brife; mientras que para este jueves 18 de diciembre Conaf contará con 13 Técnicos, 8 brigadas, 2 brigadas de agua, 1 helicóptero, 2 helicópteros gestionados por SENAPRED, 1 maquinaria, 3 camiones cisterna.

