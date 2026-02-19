Cancelan Alerta Amarilla por calor intenso para las provincias de Valparaíso y San Antonio tras debilitamiento de condiciones que la originaron

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Amarilla por calor intenso para las provincias de Valparaíso y San Antonio.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), mediante la actualización de su aviso A66-5/2026 que pronostica altas temperaturas en litoral de la región, pierden vigencia las condiciones meteorológicas previstas para este tramo.

Lo anterior, debido al debilitamiento de las condiciones que lo originaron.

En consideración a este antecedente y en coordinación con la Delegación Presidencial Regionalde Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred canceló la Alerta Amarilla por calor intenso para las provincias de Valparaíso y San Antonio, la que se mantuvo vigente desde el domingo 15 de febrero de 2026.

Cabe destacar, que las provincias de Quillota, San Felipe, Los Andes, Marga Marga y Petorca mantienen vigente Alerta Roja por calor extremo.

