Camioneta quedó reducida a chatarra tras incendio en Putaendo: conductor salió ileso

Un incendio vehicular movilizó a equipos de emergencia en la comuna de Putaendo, quienes no pudieron evitar la pérdida total de la máquina.

Según consigna PutaendoInforma, el conductor de una camioneta advirtió una falla eléctrica mientras conducía, por lo que bajó a verificar tal situación.

Así fue como observó que en la parte delantera de su vehículo ya comenzaba a emanar fuego, el cual no pudo controlar con el extintor.

De esta manera, la camioneta se quemó en su totalidad, tal como lo demuestran las imágenes capturadas en la calle Los Pinos de la comuna.

Cabe hacer presente que el conductor logró salir a tiempo de la máquina y se encuentra ileso, aunque con la desazón de haber perdido su propiedad.

PURANOTICIA