Camioneta quedó incrustada en un local comercial tras colisionar con otro vehículo a cuadras del Congreso en Valparaíso

Una camioneta quedó incrustada en un local comercial de la Galería Los Portales, durante la noche de este jueves en la ciudad de Valparaíso.

Esto se produjo luego de la colisión del vehículo con otro móvil, en la Avenida Argentina con Independencia, a cuadras del Congreso Nacional.

Tres personas permanecen al interior del vehículo, mientras que el conductor ya se encuentra afuera.

Dos unidades del Cuerpo de Bomberos Valparaíso fueron despachadas a la emergencia.

Además, se solicitó el apoyo de funcionarios de Carabineros y de una ambulancia al sector del siniestro.

VIDEO:

(Imagen: @NoticiasValpoEx / Video: @omegaproccl)

PURANOTICIA