Camioneta que cayó al Río Aconcagua moviliza a Bomberos de Quillota

Una camioneta cayó con personas al interior durante la tarde de este domingo al Río Aconcagua, en el sector Puente Colmo con dirección a la comuna de Quintero, en la región de Valparaíso.

El accidente se registró específicamente en la ruta F-190, donde, por razones que se desconocen, el vehículo cayó al lecho del río, lo que mantiene movilizados al Cuerpo de Bomberos de la comuna de Quillota.

Ante la emergencia también se solicitó la presencia del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, debido a que las personas no han podido salir del lugar, quedando atrapadas en medio del Río Aconcagua.

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