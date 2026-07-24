Camioneros de Valparaíso descartan alza en fletes tras temporal y apuntan a comerciantes por aumento de precios

El presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la región de Valparaíso (Fedequinta) y vicepresidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, Iván Mateluna, aseguró que el gremio no ha subido el valor de los fletes tras el temporal, y apuntó contra los comerciantes por las alzas de precios.

En entrevista con Portal Portuario, Mateluna afirmó que enfrentar la contingencia climática "ha sido tremendamente complejo, porque depende no solamente de las lluvias, sino que también de los vientos y marejadas. Esta situación depende de la voluntad de la Capitanía de Puerto, son ellos los que tienen la potestad para decir si podemos o no trabajar en los terminales portuarios".

"La dificultad más grave es que nosotros tenemos contenedores que cuando pasa el tiempo de almacenaje caen de ‘demurrage’ y después el cliente tiene que pagar tremendas multas a la naviera por la demora de la entrega del casco del contenedor y estos ya bajaron a puerto y no pueden ser retirados porque a veces los vientos no lo permiten", agregó.

Además, el dirigente explicó que "nos encontramos en una situación operativa compleja, con camiones que ya vienen con embarque con tres o cuatro días de retraso, otros que están varados en la carretera producto de los cortes y no han podido avanzar; entonces ha sido muy complejo".

En relación a las operaciones portuarias, Mateluna detalló que "desde el miércoles 22 de julio ya podemos ingresar de manera normal a los puertos de San Antonio y Valparaíso, pero los días anteriores fueron complicados porque estábamos listos para trabajar y la Capitanía de Puerto dijo que no se podía, entonces ahí tenemos un problema de certidumbre y lo que más necesita la logística es eso".

Respecto a la situación de los choferes en el norte de Chile, el timonel regional de los transportistas, indicó que "se resolvió devolverlos a las ciudades más cercanas donde estén seguros y puedan comer. Otros han tenido que quedarse detenidos, pero la mayoría de los transportistas se encuentran en una situación medianamente cómoda y segura".

Finalmente, Iván Mateluna, se refirió a la subida de los precios de diferentes productos, asegurando que la mencionada alza no ha sido aplicada por su gremio, sosteniendo que la responsabilidad es de los comerciantes.

"Lamentablemente muchos comerciantes especulan y eso lo debe supervisar el Gobierno mediante el Ministerio de Economía para sancionar a quienes se aprovechen, pero nosotros no hemos subido los precios", concluyó el dirigente.

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