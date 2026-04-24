Camión vuelca en el camino La Pólvora y genera alta congestión en Valparaíso

Un camión de carga protagonizó un accidente en el camino La Pólvora, en la parte alta de la comuna de Valparaíso, donde volcó e impactó una barrera de contención.

A raíz del hecho, una pista quedó ocupada en ambos sentidos de la ruta, lo que generó congestión vehicular especialmente en dirección a Playa Ancha, afectando el flujo hacia uno de los sectores más poblados de la Ciudad Puerto.

La situación también impactó el tránsito hacia la localidad de Placilla de Peñuelas, en un eje clave de conexión para el transporte de carga y vehículos particulares.

Cabe hacer presente que, por el momento, se desconocen las causas que originaron el volcamiento de la máquina pesada en la parte alta de la comuna.

La unidad Transporte Informa señaló que "se mantiene la emergencia por volcamiento de transporte de carga en el camino La Pólvora de Valparaíso".

"Tránsito vehicular habilitado de forma alternada en ambos sentidos, con congestión alta en toda la ruta. Ruta alternativa por Santos Ossa o Agua Santa - avenida Matta", complementaron desde el organismo en redes sociales.

PURANOTICIA