Camión volcó en ruta internacional de Los Andes y conductor quedó atrapado en la cabina

Atrapado al interior de la cabina y con diversas lesiones quedó el conductor de un camión que protagonizó un impresionante accidente de tránsito en el camino internacional de Los Andes, al interior de la región de Valparaíso.

Por causas que tendrán que ser investigadas, el chofer perdió el control de la máquina y terminó volcando en el pavimento de la ruta CH-60, específicamente en el sector de Riecillos, hasta donde debieron concurrir los equipos de emergencia.

Lo que se sabe hasta el momento es que el camión que transportaba porotos se salió de la pista y terminó su viaje impactando contra las barreras de contención, generándose así el volcamiento de la pesada máquina en la ruta internacional.

Debido al estado en el que quedó el camión accidente, el conductor quedó atrapado en la cabina de la máquina, por lo que requirió de la ayuda del Cuerpo de Bomberos de Los Andes para ser extraído de entre los fierros y entregado a personal del SAMU.

Cabe hacer presente que producto de la emergencia vehicular en la ruta CH-60, el tránsito vehicular desde y hacia Argentina permaneció suspendido, lo que generó una serie de inconvenientes en el tránsito internacional, sobre todo de camiones.

