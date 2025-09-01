Camión sin frenos arrasa con varios vehículos en las cercanías de la plaza de Cartagena

Una persona lesionada dejó un accidente de tránsito registrado en las cercanías de la plza de Cartagena, comuna de la provincia de San Antonio.

Por causas que tendrán que ser investigadas, un camión de alto tonelaje sufrió fallas en su sistema de frenos e impactó a varios autos en su paso.

Producto de esta situación, una persona debió ser asistida por personal del SAMU que llegó al lugar de los hechos para atender la emergencia.

Asimismo, personal de Carabineros dio inicio a las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente de tránsito en Cartagena.

PURANOTICIA