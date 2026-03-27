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Camión se incendia en ruta 68 de Casablanca y provoca alta congestión hacia Valparaíso

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La emergencia se registró a menos de un kilómetro del peaje Zapata, en la comuna de Casablanca, hasta donde debieron concurrir unidades del Cuerpo de Bomberos.

Camión se incendia en ruta 68 de Casablanca y provoca alta congestión hacia Valparaíso
Viernes 27 de marzo de 2026 07:38
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Un incendio vehicular en la ruta 68, a la altura de la comuna de Casablanca, obligó a restringir una pista, lo que a su vez generó congestión vehicular en la carretera.

Se trató de fuego en la cabina de un camión, emergencia que rápidamente se propagó por la máquina pesada que permanecía en la pista en dirección a Valparaíso.

Al sitio del suceso debieron concurrir diversas unidades del Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron para contener el avance de las llamas.

En ese sentido, se hizo un llamado a los conductores que se desplazaban a la altura del peaje Zapata a tomar las precauciones debidas frente a lo ocurrido.

La concesionaria Ruta 68 reportó a través de sus redes sociales un "incidente vial en el sector Veramonte, con dirección a Valparaíso. Pista restringida"

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