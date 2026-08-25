Camión robado y con sus placas adulterados fue recuperado por la PDI en La Ligua

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI La Ligua, recuperaron un camión que mantenía encargo vigente por robo y detuvieron en flagrancia, a un sujeto mayor de edad, por el delito de receptación.

El procedimiento se originó a partir de una orden de investigar emanada de la Fiscalía Local de La Ligua, por el ilícito de falsificación de licencia de conducir.

Por ello, los oficiales de la policía civil concurrieron hasta el domicilio del imputado, donde ubicaron un vehículo de carga que presentaba indicios de adulteración en sus placas patentes, motivo por el cual se efectuaron las coordinaciones necesarias para realizar una auscultación especializada.

Las diligencias desarrolladas por peritos mecánicos, químicos y fotográficos del Laboratorio de Criminalística Central de la PDI, permitieron establecer que los números identificatorios correspondientes al chasis, motor y placas patentes grabadas en los cristales se encontraban adulterados.

Asimismo, el trabajo pericial permitió determinar que la verdadera identidad del vehículo correspondía a un camión Chevrolet, año 2020, que mantenía un encargo vigente por el delito de robo.

Con estos antecedentes, los detectives procedieron a la detención en flagrancia del imputado y a la recuperación del vehículo, avaluado en $25 millones, realizando las coordinaciones para su devolución al propietario.

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