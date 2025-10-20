Click acá para ir directamente al contenido
Camión queda sobre barreras de contención e incrustado en un muro en sector de la ruta de nuevo acceso al puerto de San Antonio

Lunes 20 de octubre de 2025 19:45
Un accidente de tránsito se registró la tarde de este lunes en la comuna de San Antonio.

Un camión 3/4 perdió el control terminó sobre las barreras de contención, quedando incrustado en un muro en la ruta del nuevo acceso al puerto de San Antonio, antes del túnel Trinchera.

Personal de emergencias, Bomberos y Carabineros trabajan en el lugar del siniestro vial.

Una persona resultó con lesiones leves y fue derivada por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (Samu) al Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) Llolleo.

(Imagen: @SanAntonio_SOS)

