Camión queda atrapado y provoca corte de tránsito tras error de navegación en cerro de Valparaíso

Un camión de reparto quedó atrapado la mañana de este miércoles en un cerro de Valparaíso, luego de ingresar por una vía no apta para vehículos de alto tonelaje, lo que obligó a suspender el tránsito en el sector.

Según antecedentes preliminares, el conductor habría seguido indicaciones de una aplicación de navegación para descender hacia el plan de la ciudad. El trayecto lo llevó por calle Almirante Riveros hasta su intersección con Márquez, donde la vía, que en un inicio parece amplia, “se estrecha considerablemente”, generando un “cuello de botella” que dejó al camión atascado.

El incidente se registra desde las 08:30 horas y mantiene interrumpida la circulación en el lugar, mientras equipos trabajan para resolver la situación.

En el sitio se encuentran funcionarios municipales y de Carabineros, además de personal de Chilquinta, luego de que se reportaran daños en cables. Estos, según información preliminar, “corresponderían a servicios de telecomunicaciones”.

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