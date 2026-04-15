Camión que transportaba paltas volcó en la autopista Los Andes en La Calera: carga quedó esparcida en la ruta

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este miércoles en la autopista Los Andes, en la comuna de La Calera.

Un camión que transportaba paltas volcó en el sector de la denominada "curva de la muerte", frente al supermercado Tottus.

Según registros publicados en redes sociales, la carga quedó esparcida en la ruta.

Cabe señalar que en el lugar del siniestro vial se encuentran vehículos de emergencia.

(Imagen: @somoselpueblo.quilpue)

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