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Camión que transportaba paltas volcó en la autopista Los Andes en La Calera: carga quedó esparcida en la ruta

Camión que transportaba paltas volcó en la autopista Los Andes en La Calera: carga quedó esparcida en la ruta

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En el lugar del siniestro vial que se registró la tarde de este miércoles se encuentran vehículos de emergencia.

Camión que transportaba paltas volcó en la autopista Los Andes en La Calera: carga quedó esparcida en la ruta
Miércoles 15 de abril de 2026 17:07
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Un accidente de tránsito se registró la tarde de este miércoles en la autopista Los Andes, en la comuna de La Calera.

Un camión que transportaba paltas volcó en el sector de la denominada "curva de la muerte", frente al supermercado Tottus.

Según registros publicados en redes sociales, la carga quedó esparcida en la ruta.

Cabe señalar que en el lugar del siniestro vial se encuentran vehículos de emergencia.

(Imagen: @somoselpueblo.quilpue)

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