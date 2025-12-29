Camión que transportaba ácido sulfúrico volcó en sector de la cuesta El Melón: llamaron a "preferir alternativas"

Un camión volcó en el kilómetro 132 de la cuesta El Melón en Catapilco, comuna de Zapallar en la región de Valparaíso.

El vehículo que sufrió la emergencia en la curva La Herradura transportaba ácido sulfúrico, por lo que se solicitó apoyo de Bomberos de Llaillay con la unidad Hazmat.

La Autopista Nueva Aconcagua, tramo Santiago - Los Vilos en la ruta 5 informó que debido al siniestro vial, el ingreso a la cuesta debió ser cerrado en ambas direcciones.

A través de su cuenta oficial en X llamaron a preferir alternativas y conducir con precaución.

PURANOTICIA