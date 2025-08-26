Camión escáner detecta casi 100 mil cigarrillos chinos escondidos en contenedor refrigerado en el Puerto de San Antonio

El Servicio Nacional de Aduanas incautó 99.600 unidades de cigarrillos de contrabando en el puerto de San Antonio, en el marco de las labores de fiscalización que se desarrollan para el resguardo del comercio legítimo y la salud pública.

La detección se produjo gracias a la alerta generada por el equipo operador de uno de los camiones escáner con que cuenta la Aduana de San Antonio, lo que permitió iniciar un proceso de revisión física a un contenedor que traía mercancías que estaban siendo importadas por una empresa dedicada al rubro de los alimentos congelados.

A través de la revisión con tecnología no invasiva de rayos x, los expertos lograron ver que dentro del contenedor refrigerado no sólo era posible distinguir las mercancías declaradas en los documentos de importación, sino que también se veían una serie de bultos fuera de lugar.

Esta sola sospecha bastó para apartar el contenedor y revisarlo en detalle. Este trabajo dio como resultado el hallazgo de 4.980 cajetillas de cigarrillos, de varias marcas de origen chino, las que estaban escondidas dentro de cajas térmicas de plumavit.

Cada cajetilla contenía 20 unidades, por lo que la incautación total correspondió a 99.600 cigarrillos, con una valorización de US$14.830.

Estos productos no contaban con la autorización del Ministerio de Salud para ser consumidos en Chile, configurándose el delito de contrabandoestablecido en la Ordenanza de Aduanas.

“Con este nuevo y exitoso procedimiento, Aduanas sigue fortaleciendo su compromiso en la lucha contra el contrabando de cigarrillos, práctica ilícita que daña la salud de las personas, afecta el erario fiscal al evadir impuestos y vulnera la libre competencia y el comercio lícito”, destacó el director de la Aduana de San Antonio, Ángelo Vergara.

El equipo jurídico de la Aduana local ya presentó la querella respectiva para perseguir penalmente a los responsables de los delitos de contrabando que podrían configurarse en este caso

Entre enero y julio del 2025, el Servicio Nacional de Aduanas ha incautado 8.155.816 cajetillas de cigarrillos en todas las regiones de Chile.

PURANOTICIA