Camión derriba postes y deja cables energizados en el cerro Esperanza de Valparaíso

El hecho ocurrió en calle Durazno y obligó a desplegar un operativo por el riesgo que representaban los cables sobre la calzada. Tras manipularlos, los ocupanes del vehículo huyeron.
Un camión derribó dos postes del alumbrado público en el cerro Esperanza de Valparaíso, lo que provocó una situación de riesgo debido a los cables energizados que quedaron en el suelo.
La emergencia se produjo en calle Durazno, donde los ocupantes del camión retiraron los cables del techo del vehículo, en peligrosa maniobra, y luego se dieron a la fuga.
Los postes y los cables quedaron en la calzada, donde además de bloquear el tránsito, causaron a alarma entre los vecinos, junto con el consiguiente corte de luz en el sector.
Personal de Carabineros y de la Municipalidad de Valparaíso acudieron al lugar, a la vez que Chilquinta inició los trabajos para reponer los postes y el suministro eléctrico.
PURANOTICIA