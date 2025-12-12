Camión de alto tonelaje volcó tras colisionar con un bus en la ruta 68 de Valparaíso

Un impresionante accidente de tránsito se produjo pasadas las 9:00 horas en la ruta 68, frente a la localidad de Placilla de Peñuelas, en la comuna de Valparaíso.

Por causas que tendrán que ser investigadas, un bus de pasajeros habría colisionado con un camión de alto tonelaje, terminando este último volcado en la autopista.

A raíz de esta situación, se produjo un principio de incendio en la máquina volcada, fuego que logró ser controlado por voluntarios del Cuerpo de Bomberos porteño.

Con el volcamiento del camión, éste arrasó con las barreras divisorias de pistas, impactando a un bus y a un automóvil, los cuales no pudieron continuar su marcha.

Equipos de emergencia concurrieron al lugar del accidente, registrado específicamente a la altura de la pasarela de Placilla, en dirección a Santiago.

La unidad Transporte Informa señaló que "se mantiene restricción de pista en dirección a Valparaíso por bus y vehículos menores detenidos; y también en dirección a Placilla por transporte de carga volcado en pista izquierda".

Personal de la concesionaria trabajó en el lugar de los hechos para retirar los elementos que quedaron dispersados en la ruta 68, mientras que funcionarios de Carabineros realizaron coordinaciones de tránsito para subsanar las restricciones.

