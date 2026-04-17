Camión de alto tonelaje termina volcado en enlace San Sebastián de Cartagena

Un accidente de tránsito se registró este viernes en el sector del Nuevo Camino Costero, específicamente en el enlace San Sebastián, en la comuna de Cartagena, generando una rápida respuesta de los equipos de emergencia.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el hecho correspondió a un volcamiento de alta energía que involucró a un camión de alto tonelaje en plena calzada. “Se trató de un volcamiento de alta energía de un camión de alto tonelaje”, señalaron fuentes en el lugar, destacando la magnitud del incidente.

Producto de la emergencia, diversas unidades concurrieron al sitio para prestar apoyo y asistencia a las personas involucradas. “Unidades de emergencia concurren hasta el lugar para prestar apoyo y asistencia”, indicaron, mientras se desarrollaban las labores de atención y control de la situación.

“Precaución a los conductores que se desplazan por el sector”, recalcaron, debido a posibles congestiones y riesgos asociados al accidente.

Hasta el momento, no se han entregado mayores detalles sobre personas lesionadas ni sobre las causas del volcamiento, información que se espera sea confirmada en las próximas horas.

PURANOTICIA