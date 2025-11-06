Camila Nieto emerge como figura clave en el cierre de campaña de Jara en Valparaíso: "La acompañaré en lo que estime necesario"

A pesar de que el Frente Amplio (FA) perdió dos comunas relevantes del Gran Valparaíso en la última Elección Municipal de 2024 –Quilpué, donde no logró la reelección de Valeria Melipillán, y Villa Alemana, que hasta entonces encabezaba Javiera Toledo, exmilitante frenteamplista–, la coalición sigue considerando a esta parte de la región de Valparaíso como uno de sus principales bastiones políticos a nivel nacional.

Esa condición estratégica del Gran Valparaíso, conformado por Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, habría sido uno de los motivos que llevaron a la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (Partido Comunista), a elegir la plaza Sotomayor de Valparaíso como escenario para su acto de cierre de campaña, programado para el jueves 13 de noviembre, a contar de las 17:00 horas.

El evento, que será gratuito y abierto al público, tendrá un formato político-artístico, con presentaciones musicales (Tomo como Rey y Juanito Ayala) y la participación de distintos candidatos y dirigentes del oficialismo. Se trata de una actividad que se replicará el martes 11 de noviembre en Maipú, administrada por Tomás Vodanovic, uno de los alcaldes más visibles del Frente Amplio, lo que refuerza la idea de que ambos territorios fueron escogidos como puntos simbólicos de apoyo político para cerrar la campaña.

A su vez, esta decisión ha sido interpretada dentro del oficialismo como una muestra de respaldo a la gestión de la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, quien ha adquirido un rol destacado dentro del comando presidencial de Jara y se perfila como una figura relevante en el mapa político del bloque, incluso pensando para la segunda vuelta.

En conversación con Puranoticia.cl, la jefa comunal porteña valoró la elección de Valparaíso como escenario del acto principal de la candidatura oficialista y aseguró que “es un honor” que la abanderada de todo el bloque haya optado por cerrar su campaña en la ciudad que administra y lidera, reforzando así la identidad frenteamplista del territorio dentro de la estrategia nacional del bloque.

"Para Valparaíso es un honor ser considerada como la ciudad anfitriona del último cierre de campaña de la candidata presidencial Jeannette Jara", comenzó diciendo la alcaldesa Nieto respecto al acto que tendrá lugar en la plaza Sotomayor, escenario donde –por ejemplo– se realiza la gran fiesta de Año Nuevo, los eventos masivos de la campaña de Teletón o, años atrás, los carnavales culturales de fin de año.

Acerca de la candidatura que personifica Jeannette Jara, la jefa comunal de la Ciudad Puerto aseguró que "veo en ella y en su liderazgo uno que aspira a profundizar cambios relevantes, que las familias de esfuerzo necesitan en sus vidas, con una profunda vocación democrática y con una trayectoria de vida que le permite conocer profundamente los problemas que aquejan cotidianamente a las y los chilenos".

Asimismo, Nieto sostuvo a Puranoticia.cl que, "como mujer y como adherente de su campaña, estaré presente y acompañaré a la candidata en lo que estime necesario, sin comprometer -por cierto- en ningún caso ningún tipo de recurso público".

La decisión de elegir dos ciudades ligadas al Frente Amplio para cerrar la campaña presidencial de la carta oficialista fue destacado por Constanza Martínez, presidenta de la colectividad de izquierda, quien señaló a La Tercera que "Tomás Vodanovic en Maipú y Camila Nieto en Valparaiso encarnan ese trabajo en terreno y la convicción de que los cambios se construyen junto a las comunidades. Que Jeannette haya elegido estas comunas para sus cierres es un reconocimiento al esfuerzo colectivo y a la gestión transformadora que impulsa el Frente Amplio en los territorios".

PURANOTICIA