Camila Flores tras votar en Limache: "Este domingo parte la recuperación de Chile"

En la escuela Teniente Merino de Limache votó la diputada y candidata al Senado por la región de Valparaíso, Camila Flores, en el marco del proceso electoral.

Tras emitir su sufragio, la parlamentaria de Renovación Nacional reconoció estar "muy contenta", ya que observó a "miles de personas votando".

De igual forma, expuso que "esta es una fiesta de la democracia y cuando la gente sale masivamente a votar, los resultados siempre son muy buenos para Chile".

"Tengo fe y esperanza, fe en Dios y esperanza en los vecinos de nuestra región, que van a saber valorar nuestro trabajo pero sobre todo nuestra valentía y convicción", agregó la aspirante a la Cámata Alta por la Quinta Región.

Finalmente manifestó que "este domingo parte la recuperación de Chile, parte la recuperación del alma de nuestro país libre y soberano. A votar todos los que falten porque hoy día gana la libertad".

