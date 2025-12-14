Camila Flores tras emitir su voto en Limache: "Hoy se elige entre la libertad o la opresión"

Luego de emitir su voto en la comuna de Limache, la diputada y senadora electa, Camila Flores, recalcó en la importancia de la jornada electoral en nuestro país.

La legisladora (aún en RN) sostuvo que "acabo de votar aquí en mi querida comuna de Limache como lo he hecho siempre y los quiero invitar a todos ustedes a votar".

"Hoy día es un día decisivo, se elige entre la democracia o el totalitarismo, entre el caos o el orden, entre la libertad o la opresión", complementó.

Asimismo, invitó a "votar a todos ustedes que todavía no han concurrido a sus locales de votación a que vayan, que lo hagan".

Finalmente dijo que "es muy importante no sólo porque es obligatorio y le pueden pasar una multa, sino que también habla de nuestro compromiso con nuestro país, con nuestra amada patria. Vamos que hoy día comienza el camino de recuperación de Chile".

