Camila Flores reitera su inocencia tras diligencias policiales en su oficina senatorial: "No hemos cometido ningún acto irregular"

Sorpresa generó durante la mañana de este miércoles la llegada de funcionarios del OS-9 de Carabineros de Chile hasta dependencias del Congreso Nacional, en la comuna de Valparaíso, en el marco de diligencias encabezadas por la Fiscalía Regional por una investigación que involucra a la senadora Camila Flores.

El procedimiento se desarrolló específicamente en oficinas del Senado utilizadas por la parlamentaria de Renovación Nacional (RN) y se relaciona con una causa por presunto fraude al fisco, originada tras una denuncia anónima por eventuales delitos funcionarios cometidos durante el período en que Flores ejerció como diputada.

Tras conocerse el operativo policial, la legisladora emitió una declaración pública donde aseguró haber colaborado desde el inicio con la investigación llevada adelante por el Ministerio Público. "Desde el primer momento hemos colaborado plenamente con la investigación, entregando voluntariamente todos los antecedentes que nos han sido requeridos, incluyendo nuestras cartolas bancarias", señaló Flores.

La senadora también enfatizó que la causa se sustenta en una denuncia reservada actualmente en investigación. “Esto ocurre en el contexto de una denuncia ‘anónima’ que actualmente está siendo investigada por el Ministerio Público”.

La investigación apunta a un supuesto mecanismo relacionado con el uso de asignaciones parlamentarias para contratación de personal, recursos que posteriormente habrían retornado parcialmente a la exDiputada por el Distrito 6, situación que ha sido denominada públicamente como «La Cuota Flores».

Según antecedentes conocidos de la causa, este sistema habría operado durante varios años y es indagado por la Fiscalía Regional de Valparaíso, que busca establecer la eventual existencia de delitos asociados al manejo de recursos públicos.

En paralelo, uno de los antecedentes que ha tomado fuerza en la investigación corresponde a la declaración de un exasesor de la parlamentaria, quien habría aportado registros bancarios y conversaciones que forman parte de las diligencias.

Respecto a las actuaciones desarrolladas por los detectives de la policía uniformada en el Congreso Nacional, la parlamentaria de Chile Vamos sostuvo que "entendemos que las diligencias desarrolladas durante esta jornada forman parte de los procedimientos habituales dentro de una investigación en curso”.

Asimismo, la congresista que representa a la región de Valparaíso manifestó que "corresponde ahora a la Fiscalía llevar adelante un proceso independiente, objetivo y riguroso para esclarecer adecuadamente los hechos".

Finalmente, la senadora RN insistió en que no ha cometido irregularidades y aseguró tener tranquilidad respecto al avance de la causa. “Tenemos absoluta tranquilidad respecto de nuestra actuación y confiamos en que la investigación demostrará que no hemos cometido ningún acto irregular”, concluyó.

Cabe hacer presente que estas diligencias se desarrollan, además, en medio de la evaluación que realiza el Consejo de Defensa del Estado respecto a los antecedentes de la causa, instancia en la que eventualmente podrían definirse acciones judiciales en el ámbito penal, mientras la investigación continúa avanzando bajo reserva por la Fiscalía.

PURANOTICIA