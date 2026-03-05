Viralizan peligroso salto base desde edificio de 27 pisos de Costa de Montemar en Concón

Una peligrosa práctica se ha vuelto a viralizar a través de las redes sociales, luego que un joven difundiera registros en los que aparece realizando saltos en paracaídas desde edificios y estructuras urbanas del Gran Valparaíso.

Se trata del denominado “jumping base” o salto base, disciplina extrema que consiste en lanzarse al vacío desde grandes alturas utilizando un paracaídas.

Si bien, esta práctica se realiza en distintos lugares del mundo, en este caso ha generado preocupación por efectuarse en plena ciudad, desde edificios, puentes y otras estructuras de considerable altura.

Durante las últimas horas se conoció un nuevo registro protagonizado por el usuario identificado en redes sociales como “mauivp”, quien se lanzó desde un edificio de 27 pisos en el sector Costa de Montemar, en la comuna de Concón.

El propio joven grabó la arriesgada acción con una cámara corporal, registrando los segundos desde que se lanza al vacío hasta que llega al pavimento del sector.

Según se aprecia en su cuenta de Instagram, el protagonista se dedica habitualmente a realizar este tipo de saltos tanto en Chile como en el extranjero, compartiendo registros desde distintos puntos.

Cabe hacer presente que, entre ellos, aparecen publicaciones en sectores icónicos como el Cristo Redentor, en Río de Janeiro, Brasil.

La difusión de estas imágenes abre el debate respecto a los riesgos asociados a este tipo de prácticas en entornos urbanos densamente poblados, considerando el peligro que podrían implicar tanto para quien ejecuta el salto como para terceros.

