Camila Flores desliza críticas a Kast por eventual nombramiento en Seguridad Pública

Ad portas de conocerse los nombres de los 25 ministros que comformarán el primer gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast, la figura de la más que segura titular en Seguridad Pública, Trinidad Steinert, no logra generar amplios consensos.

Así lo dio a conocer la diputada RN por el Distrito 6 y senadora electa por la región de Valparaíso, Camila Flores, quien reconoció que los nombres que habían sonado con anterioridad le parecían mejores que el que finalmente se habría elegido.

La parlamentaria recordó que la seguridad fue la gran bandera de lucha en la campaña presidencial de José Antonio Kast, por lo que indicó que existían altas expectativas respecto a la persona que asumiría esta cartera en el próximo Gobierno.

"Nombrar a un buen Ministro de Seguridad es indispensable porque es la principal prioridad que nos comprometimos a resolver o intentar resolver con la ciudadanía. Tuvimos conocimiento de varios nombres que se habrían barajado. En lo personal, algunos de esos nombres a mí me hubiesen gustado mucho más que el que parece que finalmente va a terminar siendo la Ministra de seguridad", sostuvo Flores.

Pero más allá de esta abierta crítica hacia la decisión que habría adoptado José Antonio Kast en la conformación de su equipo ministerial, la legisladora de Renovación Nacional planteó que "espero que la experiencia, la expertise y sobre todo la dedicación que se tiene que poner a este tema, sea tan importante y sea realmente una muy buena gestión para quien se supone que va ser la nueva Ministra de Seguridad".

De igual forma, la futura Senadora de Valparaíso por el periodo 2026-2034 señaló que "tenemos que dar el beneficio de la duda, tenemos que esperar para poder luego hacer una crítica, una vez que asuma un tiempo y veamos cómo lo va a hacer. Pero sin duda, si hay un ministerio sobre el cual van a estar todos los ojos, sobre el cual va a haber especialmente una expectativa de hacerlo bien, va a ser el Ministerio de Seguridad, y espero que quien asuma como Ministra entienda muy bien esa tarea".

Camila Flores también se refirió a los nombres que sonaron para el Ministerio de Seguridad Pública, como el de Enrique Bassaletti, de quien expresó que "yo creo que hubiese hecho un gran papel como Ministro de Seguridad, no solamente por su conocimiento, sino que además por haber sido un carabinero, lo que hace que efectivamente surtiría en el área operativa de donde él venía precisamente antes de incursionar en la política, lo hubiese hecho un gran ministro".

Respecto de Rodolfo Carter sostuvo que "entiendo que se tomó la decisión de no sacar parlamentarios electos y que se decide optar por personas que no estaban vinculadas a ni el Senado ni la Cámara de Diputados. Esa es una estrategia que tomó el Presidente José Antonio Kast. Lo vamos a respetar y apoyar, pero sin duda, en lo personal, creo que Enrique Bassaletti hubiese sido un gran Ministro de Seguridad".

