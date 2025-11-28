Camila Flores denuncia a CHV y Rafael Cavada ante el CNTV por "desinformar deliberadamente" en cobertura migratoria

La diputada y senadora electa, Camila Flores, presentó una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) dirigida directamente contra Chilevisión y el periodista Rafael Cavada, acusándolos de “desinformar deliberadamente” a la ciudadanía durante la emisión del programa "Contigo en la Mañana" del 28 de noviembre.

Según el escrito, alrededor de las 09:00 horas, el periodista entrevistó a un grupo de migrantes —aparentemente en situación irregular— quienes aseguraron estar dejando Chile por temor a ser expulsados. Ante ello, el periodista descartó de plano esa posibilidad, afirmando que tal medida “no es viable” y asegurando que “nadie podrá expulsarlos”, independiente de quién llegue a La Moneda. Para Flores, estas declaraciones no solo son falsas, sino “absolutamente irresponsables”.

La denuncia acusa que Cavada “mintió en vivo y en directo”, generando una sensación de impunidad que —según afirma— incentiva el descontrol migratorio y confunde a la audiencia.

“Las afirmaciones proferidas por el señor Cavada sólo generan una falsa sensación de impunidad y descontrol, que incentiva la manipulación, el sesgo y la alteración del debate público”, señaló.

Finalmente, declaró que “estás graves acciones no pueden quedar impunes”.

