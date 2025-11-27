Camila Flores admite que "es muy probable" que renuncie a RN y vuelve a repasar estrategia de Chile Vamos en campaña de Evelyn Matthei

Luego de haber conseguido un escaño en el Senado, la diputada Camila Flores confesó que está evaluando su continuidad en Renovación Nacional (RN). Esto, luego de haber emitido duros cuestionamientos a la estrategia seguida por Chile Vamos durante la campaña presidencial de Evelyn Matthei, apuntando a conquistar votación desde el centro político y no acercarse a lo que –aseguraba Flores– son sus aliados naturales.

A horas de haber conocido los resultados de la Elección Presidencial, la parlamentaria por el Distrito 6 señaló que "espero que con esta brutal derrota de Evelyn Matthei, entiendan algunos de mi sector político que Chile Vamos era un enfermo terminal, que no tenía cómo salvarse, y que el domingo terminó de morir. Así de clara y categórica soy. Para todos los que tozudamente intentaban girar a la centroizquierda, haciendo alianzas con partidos que existen poco y nada, no queriendo hacer alianzas con nuestros aliados naturales, republicanos y libertarios, yo les digo: basta, se acabó".

Así es como muchos pensaron que el camino de Camila Flores y Renovación Nacional prontamente se separarían, quedando la incógnita de si emigrará hacia el Partido Republicano de José Antonio Kast o seguirá los lineamientos del Partido Nacional Libertario que lidera el también diputado y ex candidato presidencial, Johannes Kaiser. Lo que sí sería claro es que en la colectividad de centro-derecha no continuaría.

Y esto quedó aún más claro luego de una entrevista a La Segunda, donde la Senadora electa insistió en que la campaña presidencial de Chile Vamos "claramente no fue buena, a la luz de haber quedado en quinta opción. Creo que hubo errores compartidos de personas de los partidos, del comando. Yo creo que hay que hacer una crítica y una catarsis tras la segunda vuelta, no se puede esconder esto bajo la alfombra".

"Nuestro adversario político nunca fue Kast, nunca fue Kaiser. Nuestro adversario político siempre fue la señora Jara, la heredera de este Gobierno, militante comunista, la gente que le ha hecho tanto daño a nuestro país. Esa crítica permanente, yo creo que lo único que hizo fue dañar aún más la candidatura del sector", complementó la Diputada que aún representa a la zona interior de la Quinta Región.

Luego abordó su presente en RN, afirmando que "nos fue muy mal, pésimo. Cuando llegué al Congreso en 2018 éramos 36 diputados, ahora quedamos en 20-22, y en marzo seremos 13. Nadie puede hablar de un buen resultado”. De igual forma, reconoció que se siente "alejada" del partido que le dio dos veces un cupo electoral en el Distrito 6 de la Cámara Baja y una más en el Senado por la región de Valparaíso.

A juicio de la parlamentaria, lo que marcó un antes y un después en todo esto "fue lo que se hizo en el plebiscito de entrada del primer proceso constituyente, en que la mayoría de los militantes no querían una nueva Constitución. Sabíamos lo que iba a pasar, y el tiempo nos dio la razón. Eso comenzó a sumar una serie de elementos que han ido alejando a muchos militantes, ya que se fueron".

Por todos estos factores, la abogada de profesión confesó al vespertino capitalino que "es muy probable que llegue a renunciar y me vaya de RN. Es una decisión que estoy meditando. No es algo fácil después de más de 20 años de militancia. No tengo un plazo definido para decirlo. Tengo conversaciones pendientes con varias personas cercanas dentro de Renovación, particularmente en mi región".

"Si no vamos a volver al origen de RN, a nuestras ideas… que volvamos a ser ese partido grande, con sentido común, de derecha sin complejos y sin apellidos; ese partido donde hay personas que tienen muchos recursos y otros que no, donde todos convivimos con un fervor patriótico por Chile. Ese partido lo veo cada vez más lejano", sentenció la congresista que ahora tendrá que definir su futuro partidista.

El futuro político de Camila Flores queda abierto, en un escenario donde Chile Vamos busca recomponer fuerzas tras la derrota presidencial y RN enfrenta una merma histórica en su representación parlamentaria; esto, mientras la Senadora electa evalúa su próximo paso entre señales de distanciamiento y eventuales nuevos alineamientos.

PURANOTICIA