Camila Flores acusa a Percy Marín de filtrar fotografías íntimas suyas: "Es increíble lo que el despecho puede provocar"

A través de un video publicado en sus redes sociales, la senadora por la región de Valparaíso, Camila Flores Oporto, denunció que su exmarido, Percy Marín Vera, ha filtrado fotografías privadas que la muestran con su actual pareja.

"Mi exmarido, coludido con otras personas, han difundido fotos privadas mías, obtenidas de manera ilícita e ilegal, hechos que he denunciado a la justicia y que espero que se investiguen con el extremo rigor que yo misma sido investigada", comenzó diciendo la legisladora de Renovación Nacional en el registro audiovisual.

Asimismo, la senadora Camila Flores sostuvo en el video grabado por ella misma que "es increíble lo que el despecho, lo que la falta de entendimiento pueden provocar. No entender que cuando una persona simplemente no quiere estar con la otra y que la relación se termina, no significa que se deba destruir la vida de otro. Una persona, sea hombre o mujer, no es propiedad de nadie y tiene todo el derecho a rehacer su vida con quien quiera, todas las veces que quiera y con quienes quiera".

"Él no tenía por qué estar haciendo este tipo de acciones, porque yo no tenía por qué darle cuentas a él ni a nadie. Este es mi caso y sin duda el que deben estar sufriendo muchas mujeres. Yo me separé. Le pedí a mi exmarido que abandonara la casa. No tenía ninguna relación con él. De hecho, la justicia había decretado una orden de alejamiento por violencia intrafamiliar. Violencia que él había ejercido sobre mi persona", agregó la representante de la región de Valparaíso.

Flores también recordó que el día 15 de diciembre del año pasado presentó una denuncia y que, esa misma jornada, Percy Marín "tuvo que abandonar por la fuerza nuestro hogar común, porque él se negaba a irse. ¿Qué más tiene que pasar para que un hombre entienda que cuando una mujer no quiere estar con él, destruir a esa persona por venganza, denostar a esa persona que ya no está en pareja?".

Finalmente expuso que "una mujer tiene derecho a estar con quien ella quiera y rehacer su vida como quiera, como le plazca y cuántas veces quiera. Eso se llama dignidad. Por despecho, por odio, por violencia. Este señor busca manchar mi imagen y hacerme todo el daño que pueda. Eso no podemos tolerarlo como sociedad, ni conmigo, ni con ninguna mujer. Nadie tiene derecho a destruir una mujer solo por despecho".

Cabe recordar que todas estas graves acusaciones se dan en medio de una bullada demanda por divorcio culposo que presentó el excore Percy Marín contra su exesposa.

PURANOTICIA