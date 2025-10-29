Cámara declara admisible ley corta impulsada por el diputado Brito para acelerar devolución por cobros abusivos en cuentas de la luz

Por 68 votos a favor y 22 en contra, este miércoles la Cámara de Diputados declaró admisible el proyecto de ley impulsado por el diputado y candidato a la reelección por el Distrito 7, Jorge Brito, que busca que las compensaciones por cobros abusivos en cuentas de la luz se realicen en un solo mes y en una sola cuota, en lugar de extenderse seis meses o incluso un año, como proponían algunos sectores.

El legislador del Frente Amplio valoró el respaldo, subrayando que “llama la atención cómo algunos piden toda la dureza para los clientes, pero son especialmente gentiles con las empresas eléctricas que han acumulado ganancias exorbitantes, cobrando más de lo que cuesta la electricidad a todos los hogares del país”.

De igual forma, destacó que el espíritu del proyecto es simple y justo: si a las familias se les cobró, que las empresas lo devuelvan sin demoras ni fragmentaciones.

Con este paso, la iniciativa continuaría ahora su debate en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, donde el diputado Jorge Brito espera que se mantenga la voluntad de poner primero a las familias chilenas y no a los intereses corporativos.

