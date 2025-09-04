Cámara de Diputados fija fecha para votar tramitación del proyecto de Royalty Portuario

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votará la tramitación del proyecto de Ley de Royalty Portuario el próximo lunes 15 de septiembre.

El autor de la iniciativa, diputado Luis Cuello, comentó que "me reuní con el presidente de la Cámara, diputado José Miguel Castro, para conversar respecto de la tramitación del proyecto de Ley de Royalty Portuario que presentamos, y él me ha indicado que corresponde que se vote el día lunes 15 septiembre en la Sala”.

“Tenemos entonces una fecha cierta para definir el curso de este importante proyecto de ley que recoge una demanda de las ciudades puerto: de Valparaíso, de San Antonio y de otras regiones que aspiran a que la riqueza que genera la actividad portuaria quede también en las ciudades”, señaló el parlamentario del Partido Comunista.

Asimismo, el legislador del Distrito 7 de Valparaíso invitó a todos los parlamentarios a "aprobar y apoyar que este proyecto de ley se tramite para que los puertos aporten económicamente y puedan financiar proyectos de seguridad, salud, recuperación de la educación pública en nuestras ciudades puerto”.

