Calvario en la Quinta Claude de Viña: Vecinos tienen que subir y bajar a pie 21 pisos por falla en los ascensores y una millonaria deuda

¿Usted se imagina bajar y subir hasta el piso 21 varias veces al día? Esta es la situación que están enfrentando los residentes de la Torre X del conjunto habitacional Quinta Claude, ubicado en Chorillos Bajo, comuna de Viña del Mar; esto, debido a que hace un mes dejó de funcionar uno de los dos ascensores del edificio, pero que el 28 de diciembre, como una mala broma del día de los inocentes, se paralizó el segundo.

Los habitantes del inmueble –varios de la tercera edad y con movilidad reducida o en silla de ruedas– están obligados a subir por las escaleras, hecho que ha provocado el malestar de los residentes, a lo que se suma el que la administración no ha dado una solución definitiva, según cuentan los afectados en conversación con Puranoticia.cl.

Carolina Aranda, quien vive en el piso 14 de la Torre X, sostuvo que “el día de Año Nuevo, nos quedamos sin la visita de mi suegro, del abuelo de mi bebé, porque tiene 84 años y no podía subir la escalera. El Año Nuevo lo pasamos solos, porque no pudimos recibir las visitas esperadas”.

La vecina afectada relató que “mi bebé tiene un año y 10 meses y va al jardín. Yo trabajo en la Municipalidad de Viña del Mar y todas las mañanas tengo que bajar los 14 pisos y me tengo que programar en el día para adquirir las cosas que requiero meter todo en una mochila de camping, pasar a buscar a la bebé y subir de nuevo los 14 pisos”.

Aranda recordó que intentó enviarle una comunicación al administrador, Cristián Navia, pero que no le contestó: "El problema de la administración no es sólo lo de los ascensores, (sino que también) falta de pago de las imposiciones a los conserjes, pago de sueldos a los conserjes. Nos cortaron el agua exterior del parque, nos iban a cortar la luz. Van repactando, pero de mala manera”.

Por su parte, Hada Bassani, quien también vive en el piso 14 de la Torre X, comentó que “desde el 28 de diciembre que no puedo salir. Tengo movilidad reducida, estoy complicada, pero hay vecinos que están peor. Hay mucha gente de la tercera edad, en silla de ruedas, niños que no han podido asistir a su control natal, personas con diálisis que tampoco han podido ir a su tratamiento, las mascotas están encerradas y un perrito estaba enfermo y la veterinaria subió a pie al piso 20 para poder atenderlo”.

Añadió que “al parecer, el martes (7 de enero) podrían hacer un arreglo de parche como dijo Sirmaval Ltda. (empresa a cargo de los ascensores). La administración le debe $18 millones a esa firma, no le han pagado nada y nadie trabaja gratis. Ellos, han tenido igual la decencia de hacer las mantenciones, pero no las reparaciones. Estando el administrador en antecedentes e informado por esta misma empresa de que en cualquier momento iba a ocurrir lo que está pasando, no hicieron nada”.

Marco Kokaly, académico de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Los Andes (UAndes), explicó a Puranoticia.cl que “existe un riesgo importante de caída, ya que las personas mayores tienen problemas de equilibrio y problemas articulares. Esto se puede ver agudizado si las escaleras están mal iluminadas o con barandas inadecuadas. En personas mayores son comunes los problemas de artrosis, principalmente de cadera y rodilla, el subir y bajar escaleras puede ser una sobrecarga importante para las articulaciones”.

El experto precisó que “si la persona no está acostumbrada a realizar ejercicio regular, el subir y bajar las escaleras puede generar una fatiga excesiva y esto traerá consigo un aislamiento, ya que la persona evitará salir de su departamento, afectando su rutina diaria y su socialización”.

Puranoticia.cl habló con Cristian Navia, administrador de la Torre X de Quinta Claude, quien ante la consulta de cuándo se resolverá el tema de los dos ascensores que no funcionan, comentó que "las cartas en el asunto se tomaron desde el día uno. La empresa de mantención está trabajando para solucionar la situación. Y según los informes que ellos mismos emiten, esto debería estar resuelto el día de hoy”.

Finalmente, ante el comentario planteado por los vecinos en términos de que la administración debe dinero a la empresa y que sólo se puede hacer la mantención y no la reparación como consecuencia de una deuda impaga, el administrador aseguró que “los vecinos hablan sin conocimiento. Se está haciendo la reparación”.

