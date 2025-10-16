Calvario en La Cruz: 20 familias de la Villa Centenario viven entre inundaciones y un temor latente por desborde de canales

Un verdadero calvario están viviendo cerca de 20 familias de la Villa Centenario, en la comuna de La Cruz, a la altura del paradero 10 y medio, debido a las constantes inundaciones que afectan sus viviendas producto de la falta de mantenimiento de los canales de regadío ubicados en la parte posterior de la calle Michimalonco.

De acuerdo con lo expresado a Puranoticia.cl por los vecinos de este sector crucino, la situación se origina en una parcela contigua a esas casas, cuyo propietario no habría realizado las labores de limpieza necesarias en los canales, provocando que el agua se desborde hacia las viviendas cada vez que se incrementa el caudal.

La preocupación en el sector es alta, ya que temen que el agua vuelva a ingresar a las casas, tal como ocurrió hace algunos meses, cuando la fuerza del desborde rompió la pandereta de la vivienda de una adulta mayor. En ese episodio, la mujer perdió a sus gatos, que murieron ahogados tras el anegamiento, según relataron.

"La última vez, el caudal fue tan terrible que rompió la pandereta de una adulta mayor, la que vio a todos sus gatitos ahogarse y se le empezó a inundar la casa, perdiendo televisores, camas y todo. No hubo reposición. Se hizo un catastro de las cosas perdidas, pero ahí quedó todo", indicó Joseph Guerrero, vecino de villa Centenario.

Si bien, la Municipalidad de La Cruz ha concurrido al lugar a fiscalizar y ha cursado multas al dueño de la parcela, los residentes denuncian que la situación no ha cambiado, pues el infractor paga las sanciones pero el problema persiste.

"Tenemos una parcela por la parte posterior y su dueño no le hace mantención a los canales de regadío, no limpia nada, entonces cuando el agua cae pasa en banda, se sobresale, pasa por la baranda e inunda todas las casas. Nadie hace nada porque el Municipio le saca la multa pero ahí queda todo", agregó el residente.

Otra vecina señaló en un video que "la calle Santa Cruz se convierte en un canal por las inundaciones que se provocan por el caballero de la parcela de atrás, que cada vez que se le ocurre abre las compuertas y sale el agua, convirtiendo esto en un canal".

"Esto lo venimos viviendo años tras año, donde abren los canales de regadío, se inundan las parcelas y se pasa a nuestras casas, saliendo por los patios. La Municipalidad no ha puesto una solución y ustedes pueden ver que el agua se mete incluso a las casas. Esto lo vivimos muchas veces al año y no sé qué pasa", complementó.

Ante la falta de una solución definitiva, los afectados decidieron organizarse con el apoyo de concejales y se preparan para presentar, en los próximos días, una tercera demanda colectiva ante el Juzgado Civil de La Calera.

Guerrero sostuvo que "nos estamos comunicando con concejales para presentar una tercera demanda colectiva. La primera fracasó porque se hizo todo penal, siendo que esto claramente es civil. La segunda fue sobreseída porque también fue penal. Esta tercera demanda colectiva la presentaremos en el Juzgado Civil de La Calera".

Con esta acción, esperan que la justicia intervenga y se adopten medidas que pongan fin a las reiteradas inundaciones que los aquejan desde hace meses y que los mantiene con el alma en el hilo ante el temor de ver que sus viviendas pudieran inundarse y perder las pertenencias que con tanto esfuerzo lograron adquirir.

