Caleta El Membrillo de Valparaíso estrenó un nuevo San Pedro construido en fibra de vidrio

Esta semana fue entregado en la Caleta El Membrillo de Valparaíso el nuevo San Pedro que, construido en fibra de vidrio, aliviará el peregrinar de los socios del Sindicato en cada procesión.

La idea del recambio fue idea del propio Sindicato de Pescadores y de la Asamblea Caleta El Membrillo, que veía cómo cada año les costaba más el traslado de la figura de más de 400 kilos que era prestada por la iglesia San Pedro, ubicada en la calle Camilo Henríquez, parte baja de Playa Ancha, subiendo por la escala que llega a la caleta.

“Con el pasar del tiempo ya no tenemos tanta juventud en la caleta como para cargar el santo que gentilmente nos prestaba la iglesia, bajarlo por la escala y llevarlo hasta Sotomayor y luego volver. Se nos estaba haciendo cada vez más difícil” señaló Juan Marsh Fuentes, presidente del Sindicato de Pescadores.

Por ello, mandaron a construir en fibra de vidrio el nuevo santo de 15 kilos aproximadamente y de casi 1,70 metros de alto, bajando significativamente su peso. Pero faltaba otra parte muy importante: pintarlo de manera tal que quedara lo más parecido al San Pedro tradicional.

Para esta misión contactaron durante el verano a la restauradora Karla Aravena, quien luego de estudiar la materialidad y al propio San Pedro, se puso manos a la obra.

El resultado del trabajo ya se puede apreciar en la misma caleta, específicamente en el salón principal, lugar donde quedará hasta ser utilizado en cada procesión del 29 de junio.

TRABAJO METICULOSO

Transformar la escultura en fibra, que es como una silueta del santo, fue todo un desafío para la artista restauradora, quien realizó un proceso de policromía de la escultura.

“Originalmente el santo venía completamente en blanco, entonces en una primera etapa trabajé su base cromática utilizando esmalte sintético con el objetivo de construir el color general de la imagen. Sin embargo, con el avance del proceso observé que el acabado resultaba demasiado brillante y generaba un efecto plástico que no dialogaba con la expresividad que buscaba para la pieza” apuntó Karla Aravena.

A partir de eso, continuó explicando que “desarrollé una segunda etapa de trabajo enfocada en matizar la superficie. Realicé un lijado controlado en algunas zonas e incorporé veladuras acrílicas sobre el rostro, el cabello y la barba, lo que permitió recuperar volumen, profundidad y transiciones más naturales entre luces y sombras. El trabajo se concentró especialmente en el rostro, donde ajusté la mirada y el modelado de la piel mediante capas sucesivas de color aplicadas con técnicas de pincel seco y veladura”.

El objetivo fue otorgar mayor presencia expresiva a la imagen y reemplazar el efecto inicial más plano por una superficie más integrada y acorde a su carácter devocional.

PURANOTICIA