Caída de un cartucho de escopeta delata a sujeto armado en pleno centro de Valparaíso

Carabineros de la Segunda Comisaría Central de Valparaíso detuvieron a un hombre de 34 años que protagonizó una riña y luego intentó darse a la fuga.

El procedimiento policial se materializó en los alrededores del Mercado Cardonal, entre las calles Chacabuco con Morris, en pleno centro de la Ciudad Puerto.

Fue durante la persecución de este hombre, cuando los funcionarios policiales observan que al individuo se le había caído un cartucho de escopeta calibre 12.

Al ser capturado, se le registraron sus pertenencias, incautándose tres cartuchos adicionales y un arma de fabricación artesanal, tipo escopeta.

El sujeto detenido fue identificado y posteriormente trasladado a la Segunda Comisaría Central de Valparaíso para dar cuenta a la Fiscalía Local.

Cabe hacer presente que luego de ser informado el procedimiento al fiscal de turno, éste estableció que el hombre pase a audiencia de control de detención.

PURANOTICIA