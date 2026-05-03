Caída de contenedor con carga peligrosa en Puerto de San Antonio obligó la evacuación de 200 personas

En horas de la tarde de este sábado un nuevo accidente tuvo como escenario el Puerto de San Antonio, específicamente en el Terminal Internacional STI.

Según el reporte conocido se trató de la caída de un Tank Tainer de 24.000 litros de Peróxido de Hidrogeno el cuál obligó a una rápida evacuación de al menos 200 personas.

La emergencia fue contenida tras lograr girar el tanque con una grúa deteniendo así la fuga. Al lugar concurrieron diferentes equipos de emergencia como Bomberos de San Antonio y Melipilla además de personal de la Armada de Chile.

Según publica Portal Portuario, la empresa STI emitió un comunicado que informa el hecho. “Esta tarde, por causas que se encuentran en investigación, se registró la caída de un contenedor con carga IMO al interior de San Antonio Terminal Internacional (STI). De manera inmediata se activaron los protocolos de emergencia y, como medida preventiva, se procedió a la evacuación del recinto”.

“La situación fue informada a la Autoridad Marítima y a la Empresa Portuaria. Actualmente, equipos de Bomberos se encuentran en el lugar evaluando el incidente y adoptando las medidas correspondientes. Continuaremos monitoreando la situación e informaremos oportunamente cualquier actualización relevante”, indicaron desde STI.

Pasada la medianoche del sábado la situación fue informada como controlada por las autoridades locales y se espera que este domingo se realice un trasvasije del tanque dañado.

PURANOTICIA