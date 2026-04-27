Caída de árbol sobre camión obliga a suspender pista en 5 Oriente de Viña del Mar

Inhabilitada se mantuvo la pista derecha de calle 5 Oriente, pasado 3 Norte, en Viña del Mar, luego de la caída de un árbol sobre un camión de transporte de contenedores.

De acuerdo a lo informado por la unidad Transporte Informa a través de sus redes sociales, el accidente restringió el tránsito en dicho punto de la Ciudad Jardín.

Pese a la magnitud del incidente, no se reportan personas lesionadas.

"Por caída de árbol, se mantiene inhabilitada pista derecha de calle 5 Oriente, pasado 3 Norte, en Viña del Mar", indicó la entidad a través de su cuenta en X.

Desde el organismo también realizaron un llamado a los conductores a transitar con precaución por el sector y a señalizar adecuadamente al cambiar de pista, con el objetivo de evitar nuevos accidentes mientras se mantiene la emergencia.

Cabe hacer presente que se está a la espera de que se desarrollen labores para despejar la vía y normalizar el tránsito vehicular en este punto viñamarino.

PURANOTICIA