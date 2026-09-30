Cafetería Le Grenier de Reñaca entra al ranking de las 100 mejores de Sudamérica y es la única representante de la V Región

Un hito histórico para la gastronomía de la región de Valparaíso se concretó en Quito, Ecuador, tras el anuncio de las seleccionadas en el ranking organizado por The World’s 100 Best Coffee Shops. Entre los recintos distinguidos, la cafetería de especialidad Le Grenier, ubicada frente al mar en la localidad de Reñaca, logró posicionarse dentro de las 100 mejores cafeterías de Sudamérica en su edición 2026.

En esta entrega, un total de 13 cafeterías chilenas lograron ingresar al prestigioso listado internacional, destacando a Le Grenier como la única representante de la región de Valparaíso presente en la nómina.

El logro cobra aún mayor relevancia considerando la corta y ascendente trayectoria del local. Le Grenier abrió sus puertas recién a comienzos de este año, enfocando sus operaciones en desarrollar un estándar de alta calidad técnica y una propuesta integral frente al litoral.

A través de un comunicado oficial, desde la cafetería manifestaron el impacto del reconocimiento:

“Estamos muy felices y orgullosos de representar a Reñaca, a la región de Valparaíso y a Chile en este reconocimiento. Ha sido un proyecto en el que hemos trabajado muchísimo junto a todo nuestro equipo. Estar entre las 100 mejores cafeterías de Sudamérica, y ser además la única de nuestra región en el listado, nos motiva a seguir creciendo y desarrollando la cultura del café de especialidad en la zona”.

ESTÁNDAR INTERNACIONAL

Detrás de la distinción existe un plan enfocado en la selección estricta de materia prima, equipamiento de primer nivel e instrucción profesional. Sebastián Peralta, fundador de Le Grenier, conversó con Puranoticia.cl y abordó el origen de la propuesta y la preparación que los llevó a posicionarse en la élite continental:

“Es una responsabilidad bastante grande haber tenido este premio. Hoy día nosotros somos una cafetería medianamente nueva, nosotros comenzamos en enero. Pero rápidamente hemos querido involucrarnos bastante en el tema del café, ya sea con los productos, con la maquinaria y con todo lo que contiene el tema de la cafetería”.

Respecto a la fórmula y filosofía que sustentaron esta nominación, Peralta enfatizó en la visión inicial del equipo:

“Nosotros tenemos un sueño, que era tener una cafetería y ser una de las mejores cafeterías, sobre todo en la región. Creo que eso se cumplió, creo que creímos en este sueño, y para llegar a eso hemos buscado el mejor grano de café, tener la mejor maquinaria, buscar productos de calidad, ya sea en el tema de sándwiches, como panes y productos”.

En el aspecto estrictamente técnico, el establecimiento trabaja con materia prima colombiana seleccionada y procesos de capacitación formal:

“Tenemos un grano que es de Colombia, tenemos un estándar bastante alto, ya sea de altura, el tipo de café que es, el tipo de lavado, y hemos también haciendo trabajos por bastante gente de Santiago. De hecho, como dueño, hice un curso de barista (…) donde me instruí bastante más en qué es lo que era para la gente, el tema del servicio, el tema de la preparación del café, el tema de recetas, y por eso me certifiqué”.

MIRADA EN EL RANKING MUNDIAL

El impacto de este premio en la visibilidad del local fue inmediato. Pese a no encontrarse aún en periodo de alta concurrencia por la temporada estival, la demanda del público se multiplicó exponencialmente tras difundirse la noticia:

“Se ha aumentado la venta por lo menos cinco o seis veces, desde el momento del premio, la gente empezó a conocer mucho más la cafetería (…) de hecho el sábado tuvimos que hacer lista espera porque no teníamos capacidad para tener a toda la gente dentro de la cafetería”.

Tras haber obtenido este galardón continental, los objetivos de Le Grenier apuntan a la siguiente etapa de evaluación global, programada para el inicio del próximo año:

“Estamos buscando ahora está en el ranking mundial. Este ranking mundial es en marzo, entonces estamos trabajando hoy día para poder lograr los estándares que están pidiendo este ranking”.

Finalmente, el fundador del recinto extendió una invitación a la comunidad para conocer las instalaciones y la propuesta gastronómica:

“Los invito a todos a poder vivir la experiencia que hay en Le Grenier. Estamos haciendo todo con mucho cariño, tenemos la hospitalidad que queremos que cada uno sienta, que se sientan en casa, y los invito a todos a que vengan próximamente a visitar y conocer todos nuestros productos”.

PURANOTICIA