Caen tres sujetos por tráfico de drogas en pequeñas cantidades en Cartagena

Una investigación de carabineros de la Sección OS7 de San Antonio culminó con la detención de tres personas por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

De esta manera, los efectivos policiales procedieron a registrar dos domicilios ubicados en la comuna de Cartagena; esto, luego de obtener una orden judicial.

Así es como encontraron un total de 252 envoltorios de pasta base de cocaína, a lo que sumaron dosis de marihuana y dinero en efectivo.

En el lugar, tres hombres con antecedentes penales fueron detenidos, uno de ellos con una medida cautelar de arresto domiciliario por el mismo delito.

Una vez informados los antecedentes del procedimiento al Ministerio Público, se estableció que los tres imputados queden a disposición del tribunal.

