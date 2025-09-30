Caen tres integrantes de peligrosas bandas rivales que atemorizan a Quillota: incautaron armas y droga a «Los Chuchu» y «Los Novoa»

A raíz de denuncias por los delitos de disparos injustificados en la localidad de San Pedro, en Quillota, funcionarios del OS9 de Carabineros Valparaíso detuvieron a tres personas y decomisaron armas, en el marco de un proceso investigativo.

Por disposición de la Fiscalía Sacfi Valparaíso, se investigó la identidad y domicilios de los integrantes de dos bandas delictuales rivales denominadas «Los Chuchu» y «Los Novoa», como también a sus redes de apoyo y el uso de armas de fuego.

El cúmulo de diligencias investigativas permitió establecer la identidad de sus autores, antecedentes que fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que gestionó la obtención de órdenes de entrada y registro a los inmuebles de estas organizaciones.

Es así que, en conjunto con personal GOPE y COP de Valparaíso, se realizaron allanamientos simultáneos en dos domicilios, concretando la detención de tres participantes en el delito, los cuales fueron identificados como un hombre de iniciales J.M.O.F., de 52 años; y una mujer, identificada como J.P.M.V., de 27 años, ambos de la banda «Los Chuchu»; además de la mujer M.F.N.S. (36), de la banda «Los Novoa».

Además, en los respectivos allanamientos se dio con el hallazgo de una escopeta de fabricación artesanal, un revólver con encargo policial vigente, una pistola fogueo adaptada para el disparo y seis cartuchos balísticos. También se incautó droga dosificada y cafeína en envoltorios para su comercialización, dinero en efectivo, entre otros elementos relacionados a la comercialización de drogas.

El fiscal adjunto a cargo de la investigación instruyó que los detenidos –todos con antecedentes policiales– fueran puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Quillota para su respectiva formalización, quedando dos de los imputados en prisión preventiva y una con arresto domiciliario total, con un plazo de investigación de 120 días.

