Caen madre y sus tres hijos por macabro homicidio en la calle Uruguay de Valparaíso

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI), a través de la Brigada de Homicidios Valparaíso y en coordinación con el Ministerio Público, detuvo a un clan familiar compuesto por una mujer de 43 años y sus tres hijos —uno mayor de edad y dos adolescentes de 15 años— por su responsabilidad en el delito de homicidio con arma cortante, perpetrado el pasado 28 de febrero en calle Uruguay, entre Independencia y Victoria, en la ciudad de Valparaíso.

De acuerdo con los antecedentes policiales, detectives de la unidad especializada junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional concurrieron al sitio del suceso, donde establecieron que la víctima correspondía a un hombre chileno de 33 años, con antecedentes policiales. El examen del médico criminalista determinó que presentaba diversas heridas cortantes y corto penetrantes en extremidades superiores, zona torácica y abdominal, lesiones que finalmente le provocaron la muerte.

Las diligencias investigativas permitieron establecer que el crimen ocurrió cuando la víctima transitaba por la citada arteria del sector céntrico, momento en que fue abordada por al menos tres personas, quienes la atacaron con armas cortantes, causándole heridas mortales.

El jefe de la Brigada de Homicidios Valparaíso, subprefecto Rodrigo Gallardo, explicó que “la noche de ayer la Brigada de Homicidios junto a su equipo especializado lograron la detención de un clan familiar compuesto por una mujer chilena de 43 años de edad y sus tres hijos, uno mayor de edad y dos adolescentes de 15 años, por su responsabilidad en el delito de homicidio con arma cortante ocurrido el pasado 28 de febrero en calle Uruguay, sector céntrico de la ciudad de Valparaíso”.

La autoridad agregó que “la detención de estas personas se logra gracias al trabajo en el sitio del suceso por parte de los detectives del área de homicidios y en coordinación con la Fiscalía Local de Valparaíso, quienes luego de reunir los diversos elementos probatorios lograron tramitar las órdenes de detención respectivas, concretándose la detención el día de ayer”.

Gracias al análisis criminal y labores de inteligencia policial, se reunieron los antecedentes necesarios para gestionar las órdenes judiciales. Los imputados serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención y formalización por los hechos señalados.

