Caen los dos últimos integrantes de banda dedica a efectuar encerronas en Los Andes

Detectives pertenecientes a la Brigada Investigadora de Robos Los Andes de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de la "Operación Hipócrates", detuvieron a tres integrantes de una banda criminal quienes el pasado 2 de marzo de 2025, robaron un vehículo luego de realizar una encerrona e intimidar a su ocupante en la comuna de Calle Larga.

En la oportunidad, los antisociales premunidos de armas de fuego y elementos cortopunzantes, obligaron a la víctima a descender de su vehículo, para así sustraerlo junto a otras especies y posteriormente huir del lugar.

Mediante el trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, los efectivos de la PDI habían detenido previamente a tres involucrados en estos hechos en Los Andes, sin embargo, se obtuvo evidencia que daba cuenta que había tres personas más que participaron en el ilícito.

Según informó el jefe de la unidad especializada de la policía civil, subprefecto Alex Silva, “en virtud a los nuevos medios de prueba recabados, se identificó a otros tres partícipes en el ilícito, gestionándose, a través de la Fiscalía, órdenes de entrada, registro e incautación”.

Con estos nuevos antecedentes, los detectives concretaron las detenciones de los faltantes involucrados, uno de ellos fue capturado en la comuna de Las Cabras y otro en Peñaflor, mientras que, un menor de edad que se encuentra en un recinto de internación provisoria, también será formalizado por su participación en este hecho delictual.

PURANOTICIA