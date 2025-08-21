Caen dos venezolanos que mantenían un punto de venta de drogas en la intersección de Av. San Martín con 6 Norte en Viña del Mar

Dos ciudadanos venezolanos, ambos mayores de edad y en situación irregular en Chile, fueron detenidos por su responsabilidad en delitos de microtráfico de drogas.

Detectives del equipo MT-Cero, de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), de la PDI Viña del Mar, en coordinación con el Ministerio Público, lograron la captura tras un trabajo de análisis criminal y diferentes técnicas investigativas.

Así es como se realizó una labor focalizada en el Barrio Poniente de la Ciudad Jardín, estableciendo un punto de venta de drogas en la intersección de Av. San Martín con calle 6 Norte, donde realizaban las transacciones ilícitas en la vía pública.

Durante el procedimiento, la Policía de Investigaciones incautó clorhidrato de cocaína y cannabis sativa, cuyo avalúo corresponde a más de 700 mil pesos, además de dinero en efectivo, presumiblemente, proveniente de la venta de estas sustancias ilícitas.

Con estos antecedentes a la luz, el fiscal de turno instruyó que los dos ciudadanos venezolanos detenidos fueran puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para proceder con su respectivo control de detención.

(Imagen de referencia)

