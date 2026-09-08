Caen dos microtraficantes tras allanamiento policial en Quintero: incautan drogas, dinero y un rifle

Un efectivo operativo antidrogas desarrollado en la comuna de Quintero culminó con la detención de dos personas acusadas de comercializar sustancias ilícitas en el sector. La intervención, fruto de un trabajo coordinado entre la Sección O.S.7 de Carabineros Valparaíso y la Fiscalía Local de Quintero, logró neutralizar un punto de venta de drogas que operaba en inmuebles de la zona.

El procedimiento se llevó a cabo tras una etapa investigativa que reunió las pruebas necesarias para acreditar la actividad ilícita. Con estos antecedentes, el tribunal otorgó las órdenes de entrada y registro para las viviendas identificadas.

Para garantizar la seguridad y efectividad de las diligencias, Carabineros desplegó un contingente especializado en el lugar. "El procedimiento se concretó tras una investigación que permitió acreditar la comercialización de sustancias ilícitas en inmuebles de la comuna de Quintero", confirmaron desde la institución policial. Asimismo, precisaron que para dar "cumplimiento a órdenes de entrada y registro, contando con el apoyo de personal del GOPE y COP Valparaíso".

Durante el registro de los inmuebles, el personal policial logró sacar de circulación un importante decomiso de diferentes tipos de droga, así como elementos asociados a su dosificación y armamento:

Sustancias ilícitas : 13,3 gramos de pasta base de cocaína, 9,1 gramos de marihuana, 1,6 gramos de ketamina y 200 miligramos de clorhidrato de cocaína.

Especies y dinero: $343.000 en efectivo, 2 pesas digitales, 1 teléfono celular y 1 rifle a postón.

Como resultado de la entrada a los domicilios, Carabineros concretó la aprehensión de un adulto de 46 años y un adolescente de 17 años. Ambos imputados "fueron puestos a disposición del Ministerio Público y pasan a control de detención" para enfrentar los cargos por tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

Desde la institución uniformada destacaron que "el procedimiento forma parte de las diligencias investigativas desarrolladas por Carabineros para detectar y combatir la comercialización de drogas en la comuna de Quintero", reforzando el compromiso de mantener los patrullajes e investigaciones para brindar mayor seguridad a los vecinos de la zona coastal.

PURANOTICIA