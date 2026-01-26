Caen delincuentes que perpetraron violento robo a pareja en la parte alta de Valparaíso

Oficiales de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO), de la PDI Valparaíso, detuvieron a dos hombres, de 23 y 25 años, por su responsabilidad en el delito de robo con intimidación, ilícito perpetrado el pasado mes de agosto en la comuna porteña.

Según antecedentes de la investigación, el hecho afectó a una pareja que se encontraba en su vehículo particular en el sector de El Pajonal, cuando fueron abordados por cuatro sujetos quienes, por intermedio de la intimidación con armas de fuego, les sustrajeron sus pertenencias y el vehículo en el cual se movilizaban.

El jefe (s) de esta brigada, subprefecto Julio Maspero, señaló que “el trabajo investigativo realizado por los detectives de esta unidad, en conjunto con el Ministerio Público, permitió individualizar, posicionar y ubicar a dos de los autores de este hecho".

A raíz de esto, "se gestionó ante el tribunal correspondiente, dos órdenes de detención, además de dos órdenes de entrada y registro, las que se materializaron el día de hoy en el sector del cerro Merced de Valparaíso", complementó.

En estos allanamientos se incautaron 30 cartuchos de distintos calibres, además de un cinturón artesanal utilizado para el porte y traslado de estas especies.

Cabe hacer presente que ambos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para la respectiva audiencia de control de detención.

PURANOTICIA