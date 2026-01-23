Cae vendedor de "queques mágicos" en el borde costero de Viña: incautaron alfajores, trufas y brownies en base a marihuana

Un hombre que promovía la comercialización de "queques mágicos" en el borde costero de Viña del Mar fue detenido por personal de Carabineros.

En el marco de los patrullajes preventivos, funcionarios del OS7 de Valparaíso detuvieron a un hombre de 39 años que vendía estos productos.

Bajo este contexto, se incautaron además 22 alfajores, 16 trufas y 29 brownies, todos los cuales estaban elaborados en base a cannabis sativa.

Al individuo, que además cuenta con antecedentes penales, se le incautaron en total 3,4 kilos de alimentos con marihuana.

De igual forma, se indicó que mantenía $34.000 en efectivo, presumiblemente debido a las ventas de estos productos ilegales en la vía pública.

Una vez informados los antecedentes del procedimiento al Ministerio Público, se estableció que el sujeto pase a control de detención.

PURANOTICIA